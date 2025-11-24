





Το έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου, αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στον αριθμό-ρεκόρ των προτάσεων που κατατέθηκαν στην ΕΡΤ για τον Εθνικό Τελικό.

Ανάμεσα στις 264 υποβολές συναντάμε και αρκετά γνωστά ονόματα, όπως τους good job nicky, Marseaux, Evangelia, Νίνα Λοτσάρη, Πέννυ Μπαλτατζή, ZAF, Kianna, Mikay, Νίκο Γκάνο & Claydee, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Στέλλα Γεωργιάδου και πολλούς ακόμη κυρίως νέους καλλιτέχνες. Παράλληλα, το gpstomusic.gr έχει μεταφέρει και αποκλειστικές πληροφορίες για πιθανή συμμετοχή των Koza Mostra — που είχαν εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2013 μαζί με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και το “Alcohol Is Free”, κερδίζοντας την 6η θέση.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες του gpstomusic.gr, η επιτροπή της ΕΡΤ έχει ήδη ξεκινήσει να ακούει τις συμμετοχές, ώστε να καταλήξει σε έως 28 τραγούδια που θα περάσουν στους δύο ημιτελικούς. Ήδη περίπου 60 κομμάτια έχουν αποκλειστεί επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια της ΕΡΤ, ενώ τα υπόλοιπα συνεχίζουν στη διαδικασία.

Το επίπεδο των τραγουδιών θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό και καλύπτει πολλές μουσικές κατηγορίες, γεγονός που καθιστά την επιλογή των ημιτελικών ακόμη πιο απαιτητική.

Η επίσημη ανακοίνωση των τραγουδιών που θα συμμετάσχουν στους δύο ημιτελικούς αναμένεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Οι δύο ημιτελικοί, καθώς και ο Εθνικός Τελικός — όπου θα διαγωνιστούν έως 14 κομμάτια που θα προκριθούν από αυτούς — εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες προτάσεις θα εξασφαλίσουν την πολυπόθητη θέση στους ημιτελικούς της ΕΡΤ!

Πηγή: tvnea.com