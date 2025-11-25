2025-11-25 07:37:46
Φωτογραφία για Συντάξεις: Tι αναδρομικά επιστρέφονται στους συνταξιούχους και για ποιες περικοπές [αναλυτικοί πίνακες]
Αναδρομικά ως και 4.527 ευρώ πληρώνονται στους συνταξιούχους για περικοπές 11 μηνών στις επικουρικές τους συντάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες επαναβεβαιώθηκαν από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΤα δικαστήρια έκριναν οριστικά και αμετάκλητα ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις και στα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τριήμερη απεργία παραλύει το Βέλγιο: Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα και σχολεία κλειστά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τριήμερη απεργία παραλύει το Βέλγιο: Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα και σχολεία κλειστά
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΗΜΑΤΑ WIFI ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΗΜΑΤΑ WIFI ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Ρεκόρ με 220.000 αιτήσεις το 2025 - Τι ποσά θα πάρουν [πίνακες]
Συντάξεις: Ρεκόρ με 220.000 αιτήσεις το 2025 - Τι ποσά θα πάρουν [πίνακες]
Συντάξεις: Τα παράθυρα για έξοδο πριν τα 62 - Τι ισχύει για μητέρες, γυναίκες, άνδρες, βαρέα - Πλήρης ασφαλιστικός Οδηγός με πίνακες και παραδείγματα
Συντάξεις: Τα παράθυρα για έξοδο πριν τα 62 - Τι ισχύει για μητέρες, γυναίκες, άνδρες, βαρέα - Πλήρης ασφαλιστικός Οδηγός με πίνακες και παραδείγματα
Ο ΕΟΦ δημοσίευσε λίστα ελλείψεων φαρμάκων, ποιες οι αλλαγές σε σχέση με τον περασμένο μήνα
Ο ΕΟΦ δημοσίευσε λίστα ελλείψεων φαρμάκων, ποιες οι αλλαγές σε σχέση με τον περασμένο μήνα
«Παράθυρα» για σύνταξη από 59 ετών με μειωμένη και από 60,5 ετών με πλήρη [πίνακες]
«Παράθυρα» για σύνταξη από 59 ετών με μειωμένη και από 60,5 ετών με πλήρη [πίνακες]
Συντάξεις: Οι ευκαιρίες για πρόωρη έξοδο έως το τέλος του έτους - Ποιοι προλαβαίνουν και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
Συντάξεις: Οι ευκαιρίες για πρόωρη έξοδο έως το τέλος του έτους - Ποιοι προλαβαίνουν και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γερμανός μηχανοδηγός τρένου φέρεται να οδήγησε μεθυσμένος στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Γερμανός μηχανοδηγός τρένου φέρεται να οδήγησε μεθυσμένος στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Οι επιβάτες του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας διαμαρτύρονται για την αλλαγή του πρωινού δρομολογίου
Οι επιβάτες του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας διαμαρτύρονται για την αλλαγή του πρωινού δρομολογίου
Αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τον Προαστιακό.
Αναβάλλεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τον Προαστιακό.
Οι Αποκαλύψεις πάνε στο «5X5» CELEBRITY
Οι Αποκαλύψεις πάνε στο «5X5» CELEBRITY
Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα
Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα