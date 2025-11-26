2025-11-26 16:14:10
Φωτογραφία για Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειραιά
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή της για το νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειραιά, όπου ένας συνάδελφός μας βρήκε τραγικό θάνατο εν ώρα εργασίας.Το σημερινό γεγονός δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο.Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής απαξίωσης των μέτρων ασφάλειας, της υποστελέχωσης, της έλλειψης sidirodromikanea
Το «After Dark» επιστρέφει - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «After Dark» επιστρέφει - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/11/2025)
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το δυστύχημα Π.Παντελίδη και η υπόθεση για τον λεγόμενο «Dr. Krueger» στο μικροσκόπιο
Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα
"Βάρκα στο γιαλό" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Γενέθλιες ευχές από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε «επενδυτές» - Άγνωστα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελίδη
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το δυστύχημα Π.Παντελίδη και η υπόθεση για τον λεγόμενο «Dr. Krueger» στο μικροσκόπιο
Αναβολή επίσκεψη Κυρανάκη στην Πάτρα λόγω του εργατικού δυστυχήματος στον Ηλεκτρικό
Θεσσαλονίκη: Ρημάζει το κτίριο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ που στέγαζε μέχρι πρότινος το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου - Εμπόδια στη δημιουργία ξενοδοχείου
Αποκατάσταση και διάσωση ενός ιστορικού σιδηροδρομικού μνημείου.
Προκριματικά MundoBasket 2027 – Οι αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
