





Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» συνεχίζει την έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση του δυστυχήματος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Παντελή Παντελίδη. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία και μαρτυρίες, που ανατρέπουν όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, για το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, που «πάγωσε» το πανελλήνιο πριν από 9 χρόνια. Ποιος βρισκόταν στη θέση του οδηγού το μοιραίο εκείνο πρωινό και τι προηγήθηκε; Αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

Η έρευνα συνεχίζεται και για το μείζον ζήτημα, που ανέδειξε η εκπομπή, για τον λεγόμενο «Dr. Krueger» μεγάλου νοσοκομείου της Αττικής. Μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής, θύματα των φερόμενων αθέμιτων ιατρικών πρακτικών και πρώην ασθενείς βρίσκουν το θάρρος να προβούν σε νομικές ενέργειες, προσδοκώντας δικαίωση. Μια ελάχιστη δικαίωση για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ζωή τους, με τη Δικαιοσύνη πλέον να καλείται να ρίξει φως στην υπόθεση, που αποκαλύφθηκε χάρη στη δημοσιογραφική έρευνα. Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες, ενώ τα στόματα ανοίγουν.

Στο πάνελ της εκπομπής, αναλύουν ειδικοί και πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00







Πηγή: tvnea.com