Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-transform: none; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Happy DayAlpha24,2% Κοινωνία Ώρα MegaMega15,3% ΣήμεραΣΚΑΪ11,1% Ώρα ΕλλάδοςOpen7,9% Καλημέρα ΕλλάδαANT17,8% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,9%Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Το ΠρωινόANT117,9% Super ΚατερίναAlpha14,6% BuongiornoMega11,6% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ9% Breakfast StarStar6% Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ14,3% 10 ΠαντούOpen2,8%Μεσημεριανές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςANT114,2% Live YouΣΚΑΪ9,1% Αλήθειες με τη ΖήναStar8,2% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ7,8% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ15,3% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen4,6%Απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Live NewsMega17,8% The ChaseMega17,4% DealAlpha16,7% Ο Τροχός της ΤύχηςStar11,6% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha17,1% Cash or TrashStar7,4% Ρουκ ΖουκANT16,2% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ6,8% Διαχωρίζω τη Θέση ΜουΣΚΑΪ6,1% Καθαρές ΚουβέντεςOpen2,9% ΗλέκτραΕΡΤ11,6% Το 'χουμεΕΡΤ11,6%Prime TimeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT119% Gran HotelANT119,2% Να μ’ ΑγαπάςAlpha15,3% Μία Νύχτα ΜόνοMega15,4% Άγιος ΈρωταςAlpha13,9% Η Γη της ΕλιάςMega9,3% The WallΣΚΑΪ7,6% Γιατί Ρε ΠατέραANT14,6% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ12,8% Real ViewOpen1,8% Το ΠαιδίΕΡΤ11,9% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ14%Late NightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Money DropAlpha10,8% The 2 Night Show ANT17,5% Status QuoOpen2,8%Πηγή: tvnea.com