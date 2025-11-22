Παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης με ποσοστό 20%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της στο πρωινό ενημερωτικό τοπίο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha, που συνεχίζει τη σταθερή του πορεία σημειώνοντας 18,2%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 13,1%, διατηρώντας τη δική του δυναμική στο τηλεοπτικό κοινό.

Πιο κάτω στον πίνακα, η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκλεισε με 7,8%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» στο Open κινήθηκε στο 8%.

Η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 0,8%, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης.

Το τηλεοπτικό τοπίο της πρωινής ζώνης συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με ξεκάθαρο ωστόσο προβάδισμα για το Mega, το οποίο δείχνει να έχει εδραιώσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.

