2025-11-22 09:55:11
 Παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης με ποσοστό 20%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της στο πρωινό ενημερωτικό τοπίο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha, που συνεχίζει τη σταθερή του πορεία σημειώνοντας 18,2%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 13,1%, διατηρώντας τη δική του δυναμική στο τηλεοπτικό κοινό.

Πιο κάτω στον πίνακα, η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκλεισε με 7,8%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» στο Open κινήθηκε στο 8%.

Η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 0,8%, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης.

Το τηλεοπτικό τοπίο της πρωινής ζώνης συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με ξεκάθαρο ωστόσο προβάδισμα για το Mega, το οποίο δείχνει να έχει εδραιώσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.



Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Βρύα επέζησαν για εννέα μήνες στο διάστημα
Συμφωνία-βόμβα: Το Open «αρπάζει» 5 θρυλικές σειρές του Mega
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 9ο επεισόδιο του «The Roadshow»
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- Η ΕΕΤΤ ΘΑ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
OI GAMERS ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ SINGLE MODE ΜΕ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟ MULTIPLAYER
