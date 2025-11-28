2025-11-28 19:10:13
Φωτογραφία για 12ωρος Τηλεμαραθώνιος Aγάπης, Αλληλεγγύης και Δράσης από το ATHLETIKO.GR και το ACTION 24



Το ATHLETIKO.GR και το ACTION 24, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώνουν τις δυνάμεις και τη φωνή τους, για να ενεργοποιήσουν όλη την Ελλάδα σε μία εκστρατεία αγάπης, ελπίδας και προσφοράς.  

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 διοργανώνουν τον μεγάλο Τηλεμαραθώνιο «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», σε 12ωρη μετάδοση από το Athletiko.gr και παράλληλη 5ώρη ζωντανή μετάδοση και από το ACTION 24, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια ενιαία, πανελλαδική ζώνη συμμετοχής.

Με πνεύμα ζεστασιάς, αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης και κεντρικό μήνυμα «UNITED FOR HOPE. UNITED FOR ACTION» ο κόσμος του αθλητισμού, της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της κοινωνίας συντάσσεται γύρω από ένα κοινό σκοπό: να χαρίσουμε ελπίδα, χαμόγελα και δύναμη σε παιδιά και οικογένειες που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

Τα έσοδα του Streamathon θα διατεθούν σε παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις υγείας.

12 συνεχόμενες ώρες ενότητας & προσφοράς

Στο στούντιο και στις live συνδέσεις, αγαπημένα πρόσωπα του αθλητισμού, της τηλεόρασης, της μουσικής και της κοινωνίας θα ενώσουν τις φωνές τους σε μια κοινή αποστολή αγάπης και προσφοράς.

Την 12ωρη παρουσίαση αναλαμβάνουν ο Μιχάλης Τσόχος και η Έλενα Παπαβασιλείου, μαζί με το δυναμικό δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό team των ACTION 24 και Athletiko.gr. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιούνται ειδικές αφιερώσεις, διαδραστικές ενότητες και κληρώσεις.

Το πρώτο «Athletiko – Streamathon 2025» αποτελεί μια γιορτή ενότητας, ανθρωπιάς και θετικής ενέργειας, μια πρωτοβουλία όπου κάθε συμμετοχή μετατρέπεται σε πράξη καρδιάς, για να κάνουμε τον κόσμο γύρω μας, καλύτερο.

Άλλωστε όταν ενωνόμαστε, η ελπίδα δυναμώνει.

Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ εδώ: https://www.instagram.com/reel/DRkDOclCBnh/



Πηγή: tvnea.com
