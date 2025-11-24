





Σαφές προβάδισμα στη ζώνη της prime time πήρε το The Voice of Greece στον ΣΚΑΪ, το οποίο κατέκτησε την κορυφή του πίνακα τηλεθέασης με 17,1%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ANT1 με 16,1%, ενώ υψηλές επιδόσεις σημείωσαν και οι σειρές της βραδινής ζώνης. Τα «Φαντάσματα» κατέγραψαν 13,3%, το IQ 160 έφτασε το 13,5%, και η δραματική σειρά του MEGA «Μία νύχτα μόνο» συγκέντρωσε 12,4%.

Οι «Τρομεροί Γονείς» στον Alpha κινήθηκαν στο 10,2%, ενώ η δημοφιλής σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς» σημείωσε 9,2%. Ο «Δικαστής» στον ANT1 έκλεισε στο 6,8%, με την ξένη ταινία του Alpha να ακολουθεί με 6,7%.

Late night ζώνη

Στη late night ενημερωτικο-αθλητική ζώνη, πρώτο σε τηλεθέαση αναδείχθηκε το « Μόνο Μπάλα» στον ΣΚΑΪ με 10%. Ακολούθησε η εκπομπή Super Μπάλα Live με 4,6%, ενώ το Grande League στο OPEN κατέγραψε 2,3%. Στην ΕΡΤ1, η Αθλητική Κυριακή συγκέντρωσε επίσης 2,3%.

Πηγή: tvnea.com