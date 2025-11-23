2025-11-23 09:35:17
Φωτογραφία για «Η Ελλάδα ψηφίζει»: Η φιλία στο επίκεντρο
«Η Ελλάδα ψηφίζει» αυτή την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 17:05 στον ΣΚΑΪ και παίρνει θέση για τη «φιλία»!

Στο πλατό, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται δύο ομάδες αποτελούμενες από φίλους που πρέπει να αποδείξουν πως γνωρίζουν καλά το θέμα αλλά και την άποψη του κοινού.

Μπορεί να υπάρξει αληθινή φιλία ανάμεσα σε ένα άνδρα και μία γυναίκα;

Τι κάνεις όταν ένας φίλος δανείζεται χρήματα και δεν τα επιστρέφει;

Πώς αντιδράς αν ο κολλητός σου αρχίζει να βγαίνει με πρώην σου;

Ζητήματα, που όλοι έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, έρχονται στο προσκήνιο και αναζητούν μία απάντηση, τη δημοφιλέστερη!

Η Ελένη Καρποντίνη με την κάμερα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» θα μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο όσα σκέφτεται το κοινό εκτός πλατό.

Την περασμένη Κυριακή (16/11) οι «Las Cubaras» τόλμησαν, ρίσκαραν, έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους και κέρδισαν 15.300 ευρώ. Θα καταφέρουν οι νέες ομάδες να ξεπεράσουν αυτό το ποσό και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 40.000 ευρώ;

Αν θέλετε να μπείτε κι εσείς στο παιχνίδι και να διασκεδάσετε live συντροφιά με τη μεγάλη παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» δεν έχετε παρά να κατεβάσετε μέσω App Store ή το Google Play τη δωρεάν εφαρμογή!

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το TractioN για κάνει για 9η χρονιά στο Star
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το TractioN για κάνει για 9η χρονιά στο Star
“η δύναμη της διατροφής μέσα στο σύνολο των επιλογών μας”
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
“η δύναμη της διατροφής μέσα στο σύνολο των επιλογών μας”
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεγάλη αλλαγή για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»... - Όλο το ρεπορτάζ
Μεγάλη αλλαγή για το «Η Ελλάδα ψηφίζει»... - Όλο το ρεπορτάζ
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Δύο ομάδες παντρεμένων με παιδιά στο πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους...
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Δύο ομάδες παντρεμένων με παιδιά στο πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους...
Η επάρκεια των εμβολίων στην Ελλάδα ενόψει του χειμώνα: Γρίπη, COVID-19, RSV στο επίκεντρο γιατρών, φαρμακοποιών και ΕΟΔΥ
Η επάρκεια των εμβολίων στην Ελλάδα ενόψει του χειμώνα: Γρίπη, COVID-19, RSV στο επίκεντρο γιατρών, φαρμακοποιών και ΕΟΔΥ
«Η Ελλάδα ψηφίζει» κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ
«Η Ελλάδα ψηφίζει» κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΣΚΑΪ
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Επιστρέφεις στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο...
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Επιστρέφεις στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Δικαστής σήμερα σε νέα ώρα - Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Ο Δικαστής σήμερα σε νέα ώρα - Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Πρωινή «μάχη» τηλεθέασης: Στην κορυφή το Mega Σαββατοκύριακο
Πρωινή «μάχη» τηλεθέασης: Στην κορυφή το Mega Σαββατοκύριακο
Πρωτιά για το The Voice στο prime time του Σαββάτου
Πρωτιά για το The Voice στο prime time του Σαββάτου
Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ένα βοτανικό φαρμακείο στο ερμάριο της κουζίνας μας
Ένα βοτανικό φαρμακείο στο ερμάριο της κουζίνας μας