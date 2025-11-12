2025-11-12 11:15:50
Φωτογραφία για Νέα εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας για το Tvnea.com τον Οκτώβριο
Ο Οκτώβριος αποτέλεσε έναν από τους επιτυχημένους μήνες για το Tvnea.com, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η επισκεψιμότητα του site σημείωσε σημαντική αύξηση 32,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το 70,11% των επισκέψεων προήλθε από κινητές συσκευές, ενώ το 29,89% πραγματοποιήθηκε μέσω υπολογιστών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική και την ευρεία απήχηση του Tvnea.com σε όλες τις πλατφόρμες πρόσβασης.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του κοινού και τη συνεχή ανοδική πορεία του site, το οποίο παραμένει πιστό στη δέσμευσή του για έγκυρη, άμεση και ποιοτική ενημέρωση γύρω από την τηλεόραση, τα media και τη showbiz.

Το Tvnea.com συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό να προσφέρει καθημερινά αξιόπιστο περιεχόμενο, αποκλειστικές ειδήσεις, ουσιαστικές απόψεις και πλήρη κάλυψη της τηλεοπτικής επικαιρότητας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη σας!

Πηγή: tvnea.com
Στην κορυφή το "Live News" – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης το απόγευμα της Τρίτης
Στην κορυφή το "Live News" – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης το απόγευμα της Τρίτης
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
