Το Κύπελλο Γερμανίας συνεχίζεται με τους συναρπαστικούς νοκ-άουτ αγώνες της φάσης των «16» και η ΕΡΤ θα μεταδώσει και τις οκτώ αναμετρήσεις που πρόκειται να διεξαχθούν στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2025 προσφέροντας πλήρη κάλυψη της διοργάνωσης.Στη 16άδα συνεχίζουν οι κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, ανάμεσά στις οποίες και οι τέσσερις που συμμετέχουν στο Champions League, ενώ οι αγώνες είναι μονοί με συνέπεια η πρόκριση να δίνεται στις ομάδες που θα επικρατήσουν στην κανονική διάρκεια, στην παράταση ή και στα πέναλτι των οκτώ αγώνων του διημέρου.Ανάμεσα στα ματς, ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερ Λεβερκούζεν και Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου, που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα τα παρακολουθήσουν από τα αθλητικά κανάλια της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.Αναλυτικά:ΤΡΙΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 202519:00 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ – ΖΑΝΚΤ ΠΑΟΥΛΙ (ERT SPORTS 1)19:00 ΧΕΡΤΑ – ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ (ERT SPORTS 2)22:00 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)22:00 ΛΕΙΨΙΑ – ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ (ERT SPORTS 2)ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 202519:00 ΜΠΟΧΟΥΜ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ERT SPORTS 1)19:00 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ (ERT SPORTS 2)21:45 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)21:45 ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ (ERT SPORTS 2)Η μαγεία των νοκ-άουτ του Γερμανικού Κυπέλλου είναι στην ΕΡΤ.Πηγή: tvnea.com