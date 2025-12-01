Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΚΑΛΗΜΕΡΑΣΚΑΪ12,3% MEGA ΣαββατοκύριακοMega12,1% Τώρα ΜαζίOPEN6,7%Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha17,4% Χαμογέλα και Πάλι!Mega14,8% Οι ΔεκατιανοίΣΚΑΪ6,1% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT14,7% Ραντεβού το ΣΚOpen3,3% Καλημέρα Είπαμε;ΕΡΤ13,0%Μεσημεριανές & Απογευματινές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ελληνική ΤαινίαStar15,6% Τροχός της ΤύχηςStar12,1% ΤΟ Σόι σου (Επαν.)Alpha10,3% Kitchen LabAlpha10,1% Καλύτερα Δεν ΓίνεταιAlpha9,8% Εξελίξεις ΤώραMega9,6% Είσαι το Ταίρι μου (Επαν.)Mega9,6% The ChaseMega8,8% Ελληνική ΤαινίαANT18,4% Κωνσταντίνου και Ελένης (Επαν.)ANT16,7% ΕικόνεςOpen6,5% Ό,τι ΑξίζειΕΡΤ16,3% Weekend LiveΣΚΑΪ5,4% Η Ελλάδα ΨηφίζειΣΚΑΪ4,1% Εδώ TVOpen4% Generation ΣΚΣΚΑΪ3,5% Chef στην Κουζίνα σαςOpen2,9%Prime TimeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The Voice of GreeceΣΚΑΪ15% Τα ΦαντάσματαSTAR13,8% ΕκατομμυριούχοςANT113,5% Μια Νύχτα ΜόνοMEGA13,5% IQ 160STAR11,7% Γη της ΕλιάςMEGA9,4% Τρομεροί ΓονείςALPHA9,8% Ταινία ALPHAALPHA8,5% Ο ΔικαστήςANT14,9%Late NightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Super Μπάλα LiveMEGA7,1% Μόνο ΜπάλαΣΚΑΪ6,9% Grande LeagueOPEN2,8% Αθλητική ΚυριακήΕΡΤ12%Πηγή: tvnea.com