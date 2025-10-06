2025-10-06 23:24:16

“Maʻi na loko” είναι μια χαβανέζικη φράση που σημαίνει “αρρώστια εσωτερική ή αρρώστια από μέσα” και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη βαθιά ασθένεια που προέρχεται από ανεπίλυτες οικογενειακές συγκρούσεις και τραύματα.



Η υγεία ξεκινά από μέσα μας.



Οι συναισθηματικές πληγές μπορούν να γίνουν σωματικές - μια διαδικασία που λέγεται ψυχονευροανοσολογία/σύνδεση μυαλού-σώματος-ανοσοποιητικού!



Ό,τι κρατάμε στην καρδιά και στο μυαλό μας διαμορφώνει αυτό που συμβαίνει στο σώμα μας.



Και μην ξεχνάμε και τον δικός μας μεγάλο Έλληνα γιατρό, τον Ιπποκράτη, ο οποίος έλεγε πως κάθε ασθένεια και νόσος ξεκινά πρώτα από το έντερο και την ψυχή και στην συνέχεια καταλήγει στο σώμα συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-ygeia-opos-kai-i-arrostia-xekinoyn-apo-mesa-mas/



