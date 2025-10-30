2025-10-30 08:34:21
Φωτογραφία για Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Υγεία – Τι αλλάζει για τα φαρμακεία



Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ολομέλειας της Βουλής το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τα φαρμακεία, έπειτα από συνεχείς διεκδικήσεις του ΠΦΣ. Συνοπτικά:

Κατάργηση του rebate 0,8% στα off-patent: Ο άδικος φόρος που επιβάρυνε μόνο τους φαρμακοποιούς καταργείται, διότι η επιλογή του φαρμάκου δεν γίνεται από τον φαρμακοποιό αλλά από τον ιατρό ή τον ασθενή.

Εφημερίες: Ρυθμίζονται εκσυγχρονιστικά οι διαδικασίες εφημεριών, με αποτελεσματικότερη συμμετοχή / εκπροσώπηση των φαρμακευτικών συλλόγων στις σχετικές αποφάσεις.

Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ): Κατοχυρώνεται πλέον αμοιβή για όλες τις φαρμακαποθήκες (συνεταιριστικές και ιδιωτικές), ώστε να οργανωθεί και να επιλυθεί η διακίνηση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία.

Ηλεκτρονική προχορήγηση: Καθορίζεται διαδικασία ώστε τα φαρμακεία να μπορούν να εξυπηρετούν ασθενείς με συγκεκριμένο, επίσημο τρόπο ηλεκτρονικής διαχείρισης.

Clawback στη συνεχή καταγραφή γλυκόζης: Η απαλλαγή του clawback επεκτείνεται πλέον σε όλα τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης - και όχι μόνο στο “Freestyle”.

Αναμένουμε πλέον άμεσα την...



.... ΚΥΑ, η οποία θα εξειδικεύσει και θα θέσει σε εφαρμογή όλες τις τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες της διάθεσης των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για τους ασθενείς.​



