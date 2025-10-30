Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ολομέλειας της Βουλής το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τα φαρμακεία, έπειτα από συνεχείς διεκδικήσεις του ΠΦΣ. Συνοπτικά:

Κατάργηση του rebate 0,8% στα off-patent: Ο άδικος φόρος που επιβάρυνε μόνο τους φαρμακοποιούς καταργείται, διότι η επιλογή του φαρμάκου δεν γίνεται από τον φαρμακοποιό αλλά από τον ιατρό ή τον ασθενή.

Εφημερίες: Ρυθμίζονται εκσυγχρονιστικά οι διαδικασίες εφημεριών, με αποτελεσματικότερη συμμετοχή / εκπροσώπηση των φαρμακευτικών συλλόγων στις σχετικές αποφάσεις.

Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ): Κατοχυρώνεται πλέον αμοιβή για όλες τις φαρμακαποθήκες (συνεταιριστικές και ιδιωτικές), ώστε να οργανωθεί και να επιλυθεί η διακίνηση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία.

Ηλεκτρονική προχορήγηση: Καθορίζεται διαδικασία ώστε τα φαρμακεία να μπορούν να εξυπηρετούν ασθενείς με συγκεκριμένο, επίσημο τρόπο ηλεκτρονικής διαχείρισης.

Clawback στη συνεχή καταγραφή γλυκόζης: Η απαλλαγή του clawback επεκτείνεται πλέον σε όλα τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης - και όχι μόνο στο “Freestyle”.

Αναμένουμε πλέον άμεσα την...

.... ΚΥΑ, η οποία θα εξειδικεύσει και θα θέσει σε εφαρμογή όλες τις τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες της διάθεσης των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για τους ασθενείς.​







