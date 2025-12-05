2025-12-05 17:51:33

Φωτογραφία: Υπουργικό Συμβούλιο του Κιργιστάν Ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής σε 18 από τις 29 προγραμματισμένες σήραγγες της σιδηροδρομικής γραμμής Κίνας-Κιργιστάν-Ουζμπεκιστάν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής σε 17 από τις 50 σιδηροδρομικές γέφυρες και αρκετούς οχετούς, σύμφωνα με το Trend μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου του Κιργιστάν.Αυτή η πληροφορία αποκαλύφθηκε κατά την sidirodromikanea

