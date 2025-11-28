2025-11-28 07:50:49
Φωτογραφία για Φιάσκο με το πολλαπλό βιβλίο;
Φιάσκο με το πολλαπλό βιβλίο: εκατομμύρια χρηματοδότηση, βιβλία που περιμένουμε χρόνια, μηδενική σοβαρότητα.

Διαβάζω ότι για τη Β’ και τη Γ’ Λυκείου υποβλήθηκαν ελάχιστα σχολικά βιβλία από τους ενδιαφερόμενους εκδοτικούς οίκους. Οι εκδότες είχαν προειδοποιήσει ότι δεν γίνεται να γραφτούν σοβαρά βιβλία μέχρι τον Νοέμβριο — ειδικά για τάξεις που συνδέονται με τις Πανελλαδικές εξετάσεις — αλλά το Υπουργείο ούτε παράταση έδωσε, ούτε ρώτησε «πώς πάτε;». Αποτέλεσμα: ένα ωραιότατο αδιέξοδο.

Και μέσα σε όλα αυτά, κυκλοφορεί η φήμη ότι οι συγγραφείς δεν έχουν πληρωθεί ούτε ένα ευρώ. Ξοδεύουν από την τσέπη τους για να γράψουν τα… κρατικά βιβλία.

Την ίδια στιγμή, το έργο είναι χρηματοδοτημένο με εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Εκατομμύρια στο σύστημα — μηδέν σε όσους γράφουν.

Και τι έγινε όταν δεν πληρώθηκαν, δεν υποστηρίχθηκαν και έτρεχαν οι δυστυχείς συγγραφείς με τις ασφυκτικές προδιαγραφές των νέων Προγραμμάτων Σπουδών;


Αποχώρησαν τα μεγάλα ονόματα, φυσικά.

Και στη θέση τους μπήκαν εκπαιδευτικοί που πρώτη φορά στη ζωή τους γράφουν βιβλίο ή άτομα άγνωστα σε οσους διαβαζουμε και επισκεπτόμαστε τις βιβλιοθήκες- δεν μιλω να εχουν διεθνες προφιλ αυτο θα ηταν ανεκδοτο.

Οι προδιαγραφές των ΠΣ είναι τόσο στενές που οι εκδότες λένε πως οδηγούν σε ομοιόμορφα, πανομοιότυπα βιβλία.

Όσοι δε είδαν δείγματα βιβλιων — π.χ. στη Φυσική — λένε ότι τα παλιά βιβλία, ακόμη και του Δημοτικού, ήταν καλύτερα: και εμφανισιακά (σωστές φωτογραφίες, σωστό layout) και παιδαγωγικά. Λογικό: πώς να έχεις προσεγμένο σχεδιασμό, φωτογραφίες και αισθητική όταν δεν έχεις πληρωθεί ούτε για μελάνι;

Και όταν βάζεις εκδοτικούς οίκους φροντιστηρίων να τα εκδώσουν, θα πληρώσουν άραγε επαγγελματίες σχεδιαστές, φωτογράφους και έμπειρους συγγραφείς — ή θα πάνε σε ερασιτέχνες για να δώσουν χαμηλές αμοιβές;

Τώρα λοιπόν περιμένουμε (με καθυστέρηση, ξανά…) τα «νέα» σχολικά βιβλία — που πολύ φοβάμαι ότι θα μείνουν στα σχολεία για 25 χρόνια, όπως και τα προηγούμενα — στην εποχή του AI, βιβλία γραμμένα βιαστικά, χωρίς πόρους, χωρίς έμπειρους συγγραφείς, χωρίς όραμα και μέσα σε Προγράμματα Σπουδών που έχουν στραγγαλίσει κάθε δυνατότητα δημιουργικότητας και φαντασίας.

Καημένα παιδιά των δημοσίων σχολείων. Πάλι στην πυρά θα στείλετε τα νέα σχολικά βιβλία — ή στην ανακύκλωση.

Αν μη τι άλλο, ας είμαστε συνεπείς στην παράδοση.
tinanantsou.blogspot.gr
