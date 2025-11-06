2025-11-06 12:28:42
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno» και στον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα το πρωί της Πέμπτης. Μεταξύ άλλων, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός σχολίασε τα πολυσυζητημένα νούμερα τηλεθέασης της ΕΡΤ, ενώ αναφέρθηκε και στα όσα είπε για εκείνον ο Γιώργος Κουβαράς.

O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δήλωσε αρχικά πως “δεν έχω μιλήσει για τον ενημερωτικό τομέα της ΕΡΤ. Μη μου λένε κάποιοι άνθρωποι “μα η ποιότητα”. Μα φυσικά είμαι υπέρ της ποιότητας και ας κάνει 0,9%. Θα φέρω και ένα παράδειγμα που αφορά τον Γιώργο Κουβαρά, μιας και εκεί υπήρξε ένας διαπληκτισμός. Δεν σχολίασα ποτέ την ενημερωτική εκπομπή που κάνει στο ΕΡΤnews, που κάνει 0.9%. Το εμπορικό – καλλιτεχνικό όμως που πιστεύω ότι δεν το κάνεις καλά και κάνεις 2%, θα το σχολιάσω και το δικαιούμαι γιατί κοντεύω 40 χρόνια στον χώρο”.

“Με τον Γιώργο Κουβαρά δεν υπάρχει καμία απολύτως κόντρα, αν εξαιρέσουμε το ότι ο Γιώργος Κουβαράς με ειρωνεύτηκε. Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ που θα με ανανεώσουν και με 0.2%”. Εκθέτεις και τον εαυτό σου όταν λες “το 2% είναι στα νούμερα που βλέπει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος” και αμέσως μετά λέει “εγώ κάνω 3% με 5%”. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης”.


“Ε, λοιπόν, καταπίνω την ειρωνεία την προσβλητική και όταν βγαίνουν τα νούμερα της δεύτερης σεζόν, που είναι 1.9% το πρώτο Σάββατο και 1% την επόμενη, θα μου επιτραπεί να σου απαντήσω. Έστω και ετεροχρονισμένα” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος  στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά στο MEGA.

Πηγή: tvnea.com
