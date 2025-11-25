2025-11-25 10:57:13
Η Ευλαμπία Ρέβη βρέθηκε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, με τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, όπως μεταδόθηκε το πρωί της Τρίτης στο STAR. Η εγκυμονούσα δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις στην απρόσμενη τροπή που πήρε η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ, αλλά και τις αλλαγές που προέκυψαν στην εκπομπή “Όπου υπάρχει Ελλάδα”.

Η Ευλαμπία Ρέβη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έφυγα το καλοκαίρι ξέροντας ότι έχω τη δουλειά είμαι σε στούντιο κανονικά, όπως έχουν πει και οι δικηγόροι μου, οπότε το βίωσα άσχημα. Έχει πάρει όμως πια τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν ήταν ευχάριστο αυτό, ξαφνικά δηλαδή να μπαίνεις σ’ αυτή τη διαδικασία”.

“Δεν θα πάω να χαρακτηρίσω τίποτα, έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους στην ΕΣΗΕΑ, τις γυναίκες που ήταν δίπλα μου και είναι δίπλα μου έχοντας βιώσει παρόμοια κατάσταση στη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή θέλω να αφοσιωθώ στο κομμάτι της εγκυμοσύνης μου, που είναι κάτι που θέλαμε πολύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν”.

“Δεν έχω μετανιώσει για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα” γιατί αυτό που κάναμε ήταν σπουδαίο μαζί με τον Γιώργο Κουρδή. Θα το ξαναέκανα και ευχαριστώ τον κ. Αλαφούζο για την ευκαιρία που μας έδωσε. Με τον Γιώργο είμαστε πια αδέλφια, είναι ένας άνθρωπος που έχουμε περάσει όλο αυτό μαζί” πρόσθεσε.

Πηγή: tvnea.com
