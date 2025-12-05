2025-12-05 23:38:57
Φωτογραφία για Μια αμυγδαλιά από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Μουσική:Τερψιχόρη Παπαστεφάνου Ποίηση: Νικηφόρος ΒρεττάκοςΧρήστος Γιαννακίδης sidirodromikanea
Μιχάλης Ιατρόπουλος για το θέατρο: Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά
Μιχάλης Ιατρόπουλος για το θέατρο: Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά
Δημήτρης Μπενέκος : Παρότι η βροχή δεν σταμάτησε στιγμή, σήμερα ζήσαμε μια από τις πιο όμορφες στιγμές μας: το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου!
Δημήτρης Μπενέκος : Παρότι η βροχή δεν σταμάτησε στιγμή, σήμερα ζήσαμε μια από τις πιο όμορφες στιγμές μας: το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου!
