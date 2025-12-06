2025-12-06 14:38:05
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Παλαιοφάρσαλου, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων. sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤο ACTION 24 γιορτάζει τα 3 χρόνια παρουσίας του
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ