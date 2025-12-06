2025-12-06 14:38:05

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Παλαιοφάρσαλου, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων. sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ