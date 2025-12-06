2025-12-06 14:38:05
Φωτογραφία για Μερική αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Παλαιοφάρσαλου, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων. sidirodromikanea
Το ACTION 24 γιορτάζει τα 3 χρόνια παρουσίας του
Το ACTION 24 γιορτάζει τα 3 χρόνια παρουσίας του
Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Hellenic Train: Διεκόπη μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα= Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών.
Το Κιργιστάν επιταχύνει τις εργασίες για την κατασκευή κοινής σιδηροδρομικής σήραγγας με την Κίνα και το Ουζμπεκιστάν
Διακήρυξη ΟΣΕ για προβολή και επικοινωνία «Σιδηροδρομικής Μεταρρύθμισης»
Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο
Παρέμβαση του "Ρουβίκωνα" στο κτίριο του ΟΣΕ στη Λάρισα με αφορμή τη σημερινή δίκη (φωτο)
