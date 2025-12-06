2025-12-06 17:41:00
Φωτογραφία για Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής για τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ Λάρισας-Λειανοκλαδίου, εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, επέρχονται σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα.Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το ACTION 24 γιορτάζει τα 3 χρόνια παρουσίας του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το ACTION 24 γιορτάζει τα 3 χρόνια παρουσίας του
Μερική αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μερική αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Διεκόπη μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα= Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών.
Hellenic Train: Διεκόπη μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα= Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών.
Υπογράφηκε το σύμφωνο συνεργασίας για την κατασκευή του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας
Υπογράφηκε το σύμφωνο συνεργασίας για την κατασκευή του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC56 αναχώρησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη με 160 λεπτά καθυστέρηση.
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC56 αναχώρησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη με 160 λεπτά καθυστέρηση.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω τεχνικού προβλήματος- Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω τεχνικού προβλήματος- Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
Hellenic Train: Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω ηλεκτροδότησης στη γραμμή 3 του Μετρό
Hellenic Train: Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών λόγω ηλεκτροδότησης στη γραμμή 3 του Μετρό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Akis’ Food Tour» - Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην Κέρκυρα !
Akis’ Food Tour» - Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην Κέρκυρα !
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την πρόσφατη παρεξήγηση
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την πρόσφατη παρεξήγηση
Απογευματινή ζώνη: Ξανά στην κορυφή το Deal του ALPHA
Απογευματινή ζώνη: Ξανά στην κορυφή το Deal του ALPHA
Prime time και late night: Ποιες εκπομπές και προγράμματα κυριάρχησαν στη χθεσινή τηλεθέαση
Prime time και late night: Ποιες εκπομπές και προγράμματα κυριάρχησαν στη χθεσινή τηλεθέαση