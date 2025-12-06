











Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν η χθεσινή prime time ζώνη, με τις σειρές, τις ταινίες και τα ψυχαγωγικά προγράμματα να διεκδικούν το ενδιαφέρον του κοινού. Τα ποσοστά τηλεθέασης ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, ενώ σημαντικές διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν και στη late night ζώνη.

Prime Time Ζώνη

Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε με ευρεία διαφορά η επιστροφή της αγαπημένης σειράς «Το Σόι Σου» στον Alpha.

Το πρώτο επεισόδιο σημείωσε 24,6%, ενώ το δεύτερο επεισόδιο ανέβηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας το 25,3%, δείχνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να στηρίζει τη δημοφιλή κωμωδία.

Στη δεύτερη θέση κινήθηκε η ελληνική ταινία του MEGA με 11,5%, ενώ το Greece’s Next Top Model κατέγραψε 10,7%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία του στη ζώνη.

Το «the voice of greece – Best Of» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 9,4%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 7,8%.

Οι ταινίες των καναλιών κινήθηκαν ως εξής:

Η ταινία του Alpha σημείωσε 10,3%.

Η ταινία του Open έφτασε το 7,1%.

Η ελληνική ταινία του ANT1 κατέγραψε 5,4%.

Η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 2,3%.

Στο Open, το πρόγραμμα «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα» συγκέντρωσε 1,5%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» της ΕΡΤ1 έκλεισε τη λίστα με 0,9%.

Late Night Ζώνη

Στη late night ζώνη, την κορυφή κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» του MEGA με 16%, συνεχίζοντας την παράδοση της εκπομπής να κυριαρχεί στο συγκεκριμένο slot.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ με 8,2%, ενώ η ταινία του Alpha ακολούθησε με 7,5%.

Τέλος, η επανάληψη του «The 2Night Show» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 3,1%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της late night ζώνης.

Πηγή: tvnea.com