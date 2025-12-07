2025-12-07 12:18:04
Φωτογραφία για IQ 160: Τι θα δούμε στo 8ο επεισόδιο



Απόψε, Κυριακή 7.12.25 στις 22.10

Ο Καλατζής προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την πιθανότητα να γίνει πατέρας. Ένα καινούριο μέλος προστίθεται στην ομάδα, στη θέση της Δάφνης. Πρόκειται για την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), μια ιδιόρρυθμη νέα κοπέλα, η οποία θα αποδειχθεί πολύτιμη στη διαλεύκανση των εγκλημάτων και θα γίνει φίλη με την Πηνελόπη. Ένας 26χρονος άντρας βρίσκεται δολοφονημένος και οι πρώτες υποψίες πέφτουν στη σύζυγό του, τη Βάνα, στην οποία αρνιόταν να δώσει διαζύγιο. Εκείνη, όμως, έλειπε στο εξωτερικό, τη νύχτα του φόνου. Αποκαλύπτεται ότι το θύμα είχε ποινικό μητρώο και υπάρχουν και αρκετοί άλλοι που θα είχαν κίνητρο να τον ξεφορτωθούν: ο φωτογράφος μόδας, που είχε τσακωθεί άγρια μαζί του, η σκληρή μάνατζερ της Βάνας, που τον θεωρούσε απειλή για την καριέρα της, αλλά και η καινούρια σχέση της Βάνας, ένας 35χρονος πιλότος. Η Μαρίνα και ο Ηλίας πείθουν τη μητέρα τους να ψάξει τις οικογένειες του Τηλέμαχου και του Αργύρη για τυχόν κληρονομικές ασθένειες. Η Πηνελόπη αρχίζει να ανησυχεί και συνεργάζεται με τη νεοφερμένη Τρίνα για να βρουν πληροφορίες…

Γκεστ επεισοδίου 8

Θεανώ Κλαδή (Βάνα Ρωμανού)

Κωνσταντίνα Μεσσήνη (Έρικα Σούτσου)

Νικολέττα Καρρά (Ηλέκτρα Κατσέλη)

Τεό Δογορίτης (Θάνος Μάντζιος)

Πασχάλης Γκένιος (μπάρμαν)

Αφροδίτη Γεωργούση (Σταματίνα Μάντζιου)

Κωνσταντίνος Φάμης (Φάνης Στεργιάδης)

Γιάννης Βασιλώτος (Άλκης Παπαματθαίου)

Ολυμπία Δεδοπούλου (Μαρία Σαββιδάκη)

Ηλέκτρα Μπαρούτα (Ναυσικά Περή)





Πηγή: tvnea.com
