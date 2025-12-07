2025-12-07 12:18:04
Τελευταίο επεισόδιο 1ου Κύκλου

Απόψε, Κυριακή 7.12.25 στις 21.00

Η μεγάλη μέρα του γάμου έφτασε! Τα φαντάσματα είναι κατενθουσιασμένα, χωρίς όμως να γνωρίζουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος παντρεύεται. Όλοι είναι αγχωμένοι. Η Μαρίνα και ο Χάρης, επειδή είναι η πρώτη φορά που παραχωρούν το σπίτι για τέτοιον σκοπό και η Δανάη, επειδή σε λίγο θα γίνει νύφη. Το άγχος τους το επιτείνει και η καταρρακτώδης βροχή, που δε λέει να σταματήσει! Οι καλεσμένοι, ο ένας μετά τον άλλον, αρχίζουν να ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στην τελετή. Επιπλέον, η πρόσβαση στο Δημαρχείο φαίνεται να είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα η Δανάη να σκέφτεται να ακυρώσει εντελώς τον γάμο. Η Μαρίνα και ο Χάρης, όμως, προσπαθούν να τη μεταπείσουν, ώστε να μη χάσουν τα χρήματα από την εκδήλωση, αλλά και για να αποφύγουν να βγει η φήμη ότι το αρχοντικό τους είναι γρουσούζικο. Στο μεταξύ, η Καλλιρρόη διαφωνεί με τον Βαγγέλη σχετικά με το θέμα της μονογαμίας, ενώ ο Παρασκευάς έχει μία συνάντηση, που θα του ξυπνήσει άσχημες μνήμες.

Συμμετέχουν: Θωμάς Παλιούρας, Ελεάννα Στραβοδήμου, Μαρτίνα Δημοπούλου, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Ανθή Βαφειαδάκη, Πανάγος Γιαννακόπουλος, Δανάη Αργυράκη και ο μικρός Δημήτρης Μπογδανίδης.



Πηγή: tvnea.com
