Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Mega ΣαββατοκύριακοMega15,8% Τώρα ΜαζίOpen11,8% ΚαλημέραΣΚΑΪ8,5%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha17,1% Χαμογέλα και ΠάλιMega11,2% Οι ΔεκατιανοίΣΚΑΪ7% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT15,5% Ραντεβού το ΣΚOpen5,4% Καλημέρα Είπαμε;ΕΡΤ11,4%Μεσημεριανή & Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ελληνική ΤαινίαStar18,2% Ο Τροχός της Τύχης (Επανάληψη)Star15,3% Εξελίξεις ΤώραMega11,7% Ελληνική ΤαινίαANT110,7% Το Σόι Σου (Επανάληψη)ANT19,7% Είσαι το Ταίρι μου (Επανάληψη)Mega9,2% The Chase (Επανάληψη)Mega9,3% Kitchen LabAlpha8,7% Καλύτερα Δεν ΓίνεταιAlpha8,3% Happy TravellerΣΚΑΪ6,1% Κωνσταντίνου & Ελένης (Επανάληψη)ANT16,9% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ5,3% Weekend LiveΣΚΑΪ4,6% Μαμά δεςΕΡΤ14,8% Happy HoursOpen3,9% Pet StoriesΣΚΑΪ2,6% Chef Στην Κουζίνα ΣαςΣΚΑΪ2,5% Εδώ TVOpen1,9% Generation ΣκΕΡΤ11,6% Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα (Επανάληψη)Open1,2%Prime Time ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The Voice of GreeceΣΚΑΪ16,9% ΕκατομμυριούχοςANT110,1% Άκης Food TourStar9,8% The Road ShowΑΝΤ18,5% Τρομεροί ΓονείςAlpha8,4% Ελληνική ΤαινίαStar7,9% HOTEL ElviraMega6,6% ΤαινίαOpen6,1% After DarkOpen6% ΠαρέαΕΡΤ11,4%Πηγή: tvnea.com