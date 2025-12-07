2025-12-07 14:45:52
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (6/12/2025)

  

Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη 

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Mega ΣαββατοκύριακοMega15,8% Τώρα ΜαζίOpen11,8% ΚαλημέραΣΚΑΪ8,5%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη 

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha17,1% Χαμογέλα και ΠάλιMega11,2% Οι ΔεκατιανοίΣΚΑΪ7% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT15,5% Ραντεβού το ΣΚOpen5,4% Καλημέρα Είπαμε;ΕΡΤ11,4%


Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ελληνική ΤαινίαStar18,2% Ο Τροχός της Τύχης (Επανάληψη)Star15,3% Εξελίξεις ΤώραMega11,7% Ελληνική ΤαινίαANT110,7% Το Σόι Σου (Επανάληψη)ANT19,7% Είσαι το Ταίρι μου (Επανάληψη)Mega9,2% The Chase (Επανάληψη)Mega9,3% Kitchen LabAlpha8,7% Καλύτερα Δεν ΓίνεταιAlpha8,3% Happy TravellerΣΚΑΪ6,1% Κωνσταντίνου & Ελένης (Επανάληψη)ANT16,9% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ5,3% Weekend LiveΣΚΑΪ4,6% Μαμά δεςΕΡΤ14,8% Happy HoursOpen3,9% Pet StoriesΣΚΑΪ2,6% Chef Στην Κουζίνα ΣαςΣΚΑΪ2,5% Εδώ TVOpen1,9% Generation ΣκΕΡΤ11,6% Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα (Επανάληψη)Open1,2%

Prime Time Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The Voice of GreeceΣΚΑΪ16,9%  ΕκατομμυριούχοςANT110,1% Άκης Food TourStar9,8% The Road ShowΑΝΤ18,5% Τρομεροί ΓονείςAlpha8,4% Ελληνική ΤαινίαStar7,9% HOTEL ElviraMega6,6% ΤαινίαOpen6,1% After DarkOpen6% ΠαρέαΕΡΤ11,4%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σοβαρό περιστατικό στο Χίθροου, προκαλεί διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σοβαρό περιστατικό στο Χίθροου, προκαλεί διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων
Ο Δικαστής και πάλι σε νέα ώρα μετάδοσης...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Δικαστής και πάλι σε νέα ώρα μετάδοσης...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/12/2025)
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην πρώτη θέση ο Μάνεσης -
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην πρώτη θέση ο Μάνεσης -
Nobel Φυσικής 2025: Όταν η κβαντομηχανική χωρά στην παλάμη του χεριού μας
Nobel Φυσικής 2025: Όταν η κβαντομηχανική χωρά στην παλάμη του χεριού μας
Απογευματινή ζώνη: Ξανά στην κορυφή το Deal του ALPHA
Απογευματινή ζώνη: Ξανά στην κορυφή το Deal του ALPHA
Prime time και late night: Ποιες εκπομπές και προγράμματα κυριάρχησαν στη χθεσινή τηλεθέαση
Prime time και late night: Ποιες εκπομπές και προγράμματα κυριάρχησαν στη χθεσινή τηλεθέαση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρόσκληση στον εορτασμό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου
Πρόσκληση στον εορτασμό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου
IQ 160: Τι θα δούμε στo 8ο επεισόδιο
IQ 160: Τι θα δούμε στo 8ο επεισόδιο
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 10ο επεισόδιο
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 10ο επεισόδιο
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην πρώτη θέση ο Μάνεσης -
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην πρώτη θέση ο Μάνεσης -
Nobel Φυσικής 2025: Όταν η κβαντομηχανική χωρά στην παλάμη του χεριού μας
Nobel Φυσικής 2025: Όταν η κβαντομηχανική χωρά στην παλάμη του χεριού μας