 Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα…                                                                                    

Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…                                                     

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …             

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», που είναι βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 απόψε στις 21:45.  



ΠΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ



Επεισόδιο 10

Η Κλέλια ζητά από τον Δικαστή να τη στηρίξει στη δίκη του Τάσου και επιμένει να είναι η συνήγορός του, γι’ αυτό και εκείνος μεσολαβεί, ώστε να τα βρουν με τον Νώντα.



Παράλληλα, ο Άλκης, που νιώθει τύψεις για την τροπή που πήραν οι εξελίξεις στην υπόθεση, αποφασίζει να μιλήσει στην Κλέλια.



Κι ενώ μετά τη δίκη ο Μανώλης και η Αθηνά πολιορκούνται από τους δημοσιογράφους, ο Άλκης, παλεύοντας με τις ενοχές του, τσακώνεται με τη Φραντζέσκα και περιπλανιέται στους δρόμους πριν καταλήξει στα δικαστήρια, όπου και εμφανίζεται ξαφνικά, έτοιμος να παραδοθεί.



Πηγή: tvnea.com
