Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Καστρινάκης για εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.
2025-12-07 23:28:34
Με ανακοίνωσή του ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης κάνει γνωστή την υποψηφιότητά στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ.Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:Συναδέλφισσες - συνάδελφοι ΣιδηροδρομικοίΗ περίοδος που διανύει ο ΟΣΕ αλλά και αυτή που ακολουθεί, αποτελεί μία περίοδο σημαντικών αλλαγών, προκλήσεων αλλά και ζητημάτων όπως:■ Ενοποίηση του sidirodromikanea
