2025-12-07 23:28:34
Φωτογραφία για Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Καστρινάκης για εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Με ανακοίνωσή του ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης κάνει γνωστή την υποψηφιότητά στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ.Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:Συναδέλφισσες - συνάδελφοι ΣιδηροδρομικοίΗ περίοδος που διανύει ο ΟΣΕ αλλά και αυτή που ακολουθεί, αποτελεί μία περίοδο σημαντικών αλλαγών, προκλήσεων αλλά και ζητημάτων όπως:■ Ενοποίηση του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ελεονώρα Μελέτη: Θα κινηθώ νομικά. Είδα τίτλους ότι είμαι τρανσοφοβική. Αλήθεια;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ελεονώρα Μελέτη: Θα κινηθώ νομικά. Είδα τίτλους ότι είμαι τρανσοφοβική. Αλήθεια;
Hellenic Train : Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης ύστερα από σύγκρουση με ζώο - Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train : Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης ύστερα από σύγκρουση με ζώο - Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΔΑΚΕ – Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε την υποψήφια εκπρόσωπό της στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ
Η ΔΑΚΕ – Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε την υποψήφια εκπρόσωπό της στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ
Η ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών ανακοινώσε τον υποψήφιό της για εκπρόσωπο των εργαζομένων στη διοίκηση του ΟΣΕ
Η ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών ανακοινώσε τον υποψήφιό της για εκπρόσωπο των εργαζομένων στη διοίκηση του ΟΣΕ
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στη διοίκηση το ΟΣΕ.
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στη διοίκηση το ΟΣΕ.
Το Σωματείο Εργαζομένων Hellenic train για το δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ στον Πειραιά.
Το Σωματείο Εργαζομένων Hellenic train για το δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ στον Πειραιά.
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic train
Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic train
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΚΑΙ: Το My Style Rocks ετοιμάζεται να επιστρέψει – Τι αλλάζει στο νέο κύκλο
ΣΚΑΙ: Το My Style Rocks ετοιμάζεται να επιστρέψει – Τι αλλάζει στο νέο κύκλο
Σπύρος Παπαδόπουλος: Στο τραπέζι νέα ρομαντική σειρά – Όλα όσα συζητούνται για την τηλεοπτική του επιστροφή
Σπύρος Παπαδόπουλος: Στο τραπέζι νέα ρομαντική σειρά – Όλα όσα συζητούνται για την τηλεοπτική του επιστροφή
Διορθώσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης της Παχυσαρκίας ζητούν οι Γενικοί Γιατροί
Διορθώσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης της Παχυσαρκίας ζητούν οι Γενικοί Γιατροί
Hellenic Train : Αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι-Λάρισα
Hellenic Train : Αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι-Λάρισα
Εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ - Ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας
Εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ - Ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας