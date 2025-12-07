Hellenic Train : Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης ύστερα από σύγκρουση με ζώο - Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
2025-12-07 23:33:39
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 2592, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης στη μάσκα της μηχανής, η οποία προκλήθηκε που βρισκόταν εντός των γραμμών.Στο σημείο μετέβη άμεσα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να ρυμουλκήσει την αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν 85 άτομα, προς τη Λάρισα και να λάβει χώρα η sidirodromikanea
