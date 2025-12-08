2025-12-08 13:08:14

Εκλογές θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.Η εκλογή εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αποτελεί σημαντικό κρίκο ανάμεσα στους εργαζόμενους και την διοίκηση αφού δίνεται η δυνατότητα μέσου αυτού να μεταφέρει τα προβλήματα και τα αιτήματα των sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ