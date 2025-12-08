Η prime time ζώνη του Σαββατοκύριακου παρουσίασε έντονη τηλεοπτική μάχη, με τις ελληνικές σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα να κυριαρχούν στις προτιμήσεις του κοινού. Στην κορυφή βρέθηκε η σειρά «Τα Φαντάσματα» του Star με 15,4%, ακολουθούμενη από το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ, που σημείωσε 14,7%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της μουσικής παραγωγής.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η δραματική σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» με 14,1%, ενώ η δημοφιλής σειρά «IQ 160» κινήθηκε λίγο χαμηλότερα, με 12,6%. Σταθερή παρουσία είχε και η «Γη της Ελιάς» με 11,5%, συνεχίζοντας να κρατά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Στα υπόλοιπα προγράμματα της prime time ζώνης, το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος – Σπέσιαλ» στον ANT1 σημείωσε 7,4%, ενώ η σειρά «Τρομερή Γονείς » ακολούθησε με 7,7%. Ο «Δικαστής» έκλεισε το φάσμα της ζώνης με μόλις 3%.

Στη late night ζώνη, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε κυρίως σε ψυχαγωγικά και αθλητικά προγράμματα. Το «Super Bala Live» στο Mega συγκέντρωσε 6,1%, ενώ η αθλητική εκπομπή «Μόνο Μπάλα» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 4,7%. Στο Open, η «Grand league» κατέγραψε 3,1%, ενώ η «Αθλητική Κυριακή» της ΕΡΤ1 σημείωσε 1,8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της βραδινής τηλεθέασης.

