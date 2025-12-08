2025-12-08 13:02:20
Με ισχυρές παραγωγές και πρότζεκτ οικογενειακού χαρακτήρα ετοιμάζονται να μπουν στη «μάχη» των Χριστουγέννων τα μεγάλα κανάλια, επιχειρώντας να συσπειρώσουν το κοινό ενόψει των γιορτών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life, ο ΑΝΤ1 οργανώνει μια σπέσιαλ ημέρα γεμάτη αγάπη, προσφορά και τηλεοπτικές εκπλήξεις, που θα κορυφωθεί με ένα λαμπερό εορταστικό σόου.

Όλο το κανάλι βρίσκεται ήδη επί ποδός για τη διοργάνωση ενός 24ωρου τηλεμαραθωνίου, στον οποίο θα συμμετέχουν όλα τα πρόσωπα του σταθμού και όλες οι ζωντανές εκπομπές – από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Επικρατέστερη ημερομηνία μετάδοσης είναι η Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, με την έναρξη να γίνεται από το «Καλημέρα Ελλάδα». Ειδική θεματολογία και καλεσμένους θα έχει και το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ το μεγάλο βραδινό σόου θα παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τη συνδρομή όλων των παρουσιαστών του ΑΝΤ1.

Στο πλαίσιο του τηλεμαραθωνίου αναμένεται να δούμε επί σκηνής τον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου μαζί, μετά τη συμφιλίωσή τους. Όπως αναφέρει η Real Life, η επίλυση των διαφορών τους ήρθε έπειτα από παρέμβαση κορυφαίων στελεχών του σταθμού – του γενικού διευθυντή Γιώργου Λεβέντη και του chief content officer, Νίκου Χριστοφόρου – οι οποίοι τους κάλεσαν σε δείπνο προσέγγισης.


Δυνατά μπαίνει στη γιορτινή μάχη και το Mega, με το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά πέντε». Το μεγάλο αυτό σόου με ζωντανό κοινό, ορχήστρα και παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας και θα προβληθεί μέσα στις γιορτές. Στο 50ό επεισόδιο θα μεταδοθούν καινούργιες σκηνές που έγραψε ο Καπουτζίδης για τη Ντάλια, τη Ζουμπουλία, τον Σπύρο, τον Φώτη και την Αγγέλα, δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν μείνει ανοιχτά στο φινάλε της σειράς.

Ο Alpha, από την άλλη, ποντάρει στο αγαπημένο «Το σόι σου», το οποίο  ετοιμάζει ένα χριστουγεννιάτικο εορταστικό επεισόδιο. Οι οικογένειες Χαμπέοι και Τριανταφύλλου θα μπουν στο εορταστικό κλίμα και θα κάνουν… ρεβεγιόν μαζί με τους τηλεθεατές. Το πιθανότερο είναι το επεισόδιο να μεταδοθεί την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου.

Πηγή: Real Life

Πηγή: tvnea.com
