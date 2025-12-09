2025-12-09 10:04:44
Φωτογραφία για Εκ νέου η διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης, παλαιών και νέων
Να μη μειωθούν οι παροχές ζητά η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Εντός του προσεχούς διαστήματος η Υποεπιτροπή Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ πρόκειται να ξεκινήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής των Συστημάτων Καταγραφής Γλυκόζης που αποζημιώνονται ήδη και κάποιων νέων που σύντομα πρόκειται να αποζημιωθούν. Αυτή την ενημέρωση είχαν μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), η οποία συναντήθηκε με την Υποεπιτροπή όπου και κατέθεσε αναλυτικό πλαίσιο προτάσεων, ώστε να διασφαλιστούν οι ασθενείς και να μη μειωθούν οι παροχές.

