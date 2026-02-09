2026-02-09 16:56:09
Φωτογραφία για Σε διαδικασία πιστοποίησης τα νέα Coradia Stream της Hellenic Train
Έχει ξεκινήσει στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο η διαδικασία πιστοποίησης τύπου τροχαίου υλικού των νέων ηλεκτροκίνητων συρμών, μετά την άφιξη στη χώρα του συρμού δοκιμών Coradia Stream, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Hellenic Train για την ανανέωση του τροχαίου υλικού.Ο συρμός δοκιμών Coradia Stream έχει αφιχθεί στη χώρα και βρίσκεται στο μηχανοστάσιο της Hellenic Train στη sidirodromikanea
Εκτέλεση εμβολίων απευαισθητοποίησης με στοιχεία τιμολογίου (όταν δεν υπάρχει ταινία/QR)
Εκτέλεση εμβολίων απευαισθητοποίησης με στοιχεία τιμολογίου (όταν δεν υπάρχει ταινία/QR)
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
