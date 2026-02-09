2026-02-09 16:56:09

Έχει ξεκινήσει στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο η διαδικασία πιστοποίησης τύπου τροχαίου υλικού των νέων ηλεκτροκίνητων συρμών, μετά την άφιξη στη χώρα του συρμού δοκιμών Coradia Stream, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Hellenic Train για την ανανέωση του τροχαίου υλικού.Ο συρμός δοκιμών Coradia Stream έχει αφιχθεί στη χώρα και βρίσκεται στο μηχανοστάσιο της Hellenic Train στη sidirodromikanea

