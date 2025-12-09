Με γιορτινή διάθεση και εντυπωσιακό σκηνικό άνοιξε χθες τις πύλες του το Πάρκο των Χρωμάτων, δίνοντας επίσημα το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην Κατερίνη. Παρά την πρόσφατη κακοκαιρία, ο χώρος ήταν πλήρως προετοιμασμένος και έτοιμος να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους σε μια βραδιά γεμάτη φως, μουσική και λαμπερές εκπλήξεις.

Η έναρξη κορυφώθηκε με τη συναυλία της Κλαυδίας, της νεαρής τραγουδίστριας που ξεχώρισε στη Eurovision και επέστρεψε στην Κατερίνη για μια μοναδική εμφάνιση. Η συναυλία αλλά και το συνολικό πρόγραμμα της πρεμιέρας προσέλκυσαν εντυπωσιακό αριθμό επισκεπτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 10.000 άνθρωποι πέρασαν από την είσοδο του Πάρκου των Χρωμάτων την πρώτη ημέρα λειτουργίας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που αγκάλιασε ολόκληρη την πόλη.

Την εκδήλωση έναρξης κάλυψε και το TVNEA.COM, καταγράφοντας το πλήθος, τη συναυλία, τις εγκαταστάσεις και το λαμπερό κλίμα που επικράτησε σε όλο το πάρκο. Οι εικόνες από την πρώτη νύχτα επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές εκκινήσεις των τελευταίων ετών.

Η Κατερίνη φόρεσε τα γιορτινά της και περιμένει κατοίκους και επισκέπτες να ζήσουν τη μαγεία των ημερών. Το Πάρκο των Χρωμάτων θα φιλοξενεί καθημερινά δράσεις και εκδηλώσεις έως τις 4 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας πλούσια ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες.

Να σημειωθεί ότι η είσοδος στο Πάρκο των Χρωμάτων είναι ελεύθερη για όλους.







Πηγή: tvnea.com