Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Κοινωνία Ώρα MEGAMega21,8% Happy DayAlpha13,9% Ώρα ΕλλάδοςOpen9% ΣήμεραΣΚΑΪ7,7% Καλημέρα ΕλλάδαANT16,8% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,1%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Super ΚατερίναAlpha13,2% BuongiornoMega12,1% Το ΠρωινόANT110,5% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ10% Breakfast @ StarStar9,8% 10 ΠαντούOpen4,3% Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ12,2%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 ΑποκαλύψειςANT113,1% Live YouΣΚΑΪ12,2% Αλήθειες με τη ΖήναStar8,1% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ5,9% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3,9% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,5%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 DealAlpha16,7% Live NewsMega16,3% Τροχός της ΤύχηςStar14,4% The ChaseMega13,5% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha13,3% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ9,1% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ8,1% Cash or TrashStar8,1% Ρουκ ΖουκANT16,8% Στούντιο 4ΕΡΤ16,6% Καθαρές ΚουβέντεςOpen4,5% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ4,2% 5x5 (Ε)ANT12,6%Prime TimeΕκπομπήΚανάλι18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT118,6% Μια Νύχτα ΜόνοMega16,3% Πόρτο ΛεώναAlpha13,1% Άγιος ΈρωταςAlpha12,5% Να μ’ ΑγαπάςAlpha12,4% Η Γη της ΕλιάςMega11% Ξένη ΤαινίαStar9,9% Η ΦάρμαANT19,5% The WallΣΚΑΪ8,9% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΣΚΑΪ3% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ13,4% Το ΠαιδίΕΡΤ12,7% Αν Υπήρχε Στα Σε Χώριζα (Ε)Open2,2%Late NightΕκπομπήΚανάλι18-54 The 2Night ShowANT111% Money DropAlpha7,1% Η ΔίκηΣΚΑΪ5,4% 11 Αυτοί, 11 ΕμείςOpen3,4%Πηγή: tvnea.com