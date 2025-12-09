2025-12-09 11:45:23
Με έντονο ανταγωνισμό συνεχίζεται η μάχη στη μεσημεριανή ζώνη, όπου οι ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές διεκδικούν καθημερινά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» του ANT1, οι οποίες κατέγραψαν 13,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους παρουσία στη συγκεκριμένη ώρα.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ με 12,2%. Το «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star σημείωσε 8,1%.

Το πρόγραμμα «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 5,9%, ενώ η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» κατέγραψε 3,9%. Τέλος, η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 2,5%, κλείνοντας τον πίνακα της ημερήσιας τηλεθέασης.

Η μεσημεριανή ζώνη διαμορφώνεται καθημερινά με σημαντικές ανακατατάξεις, ωστόσο οι «Αποκαλύψεις» διατηρούν προς το παρόν το προβάδισμα, αφήνοντας πίσω τους έναν έντονα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό χάρτη.



Πηγή: tvnea.com
