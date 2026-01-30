2026-01-30 12:53:00

Πρεμιέρα κάνει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00, στο EΡΤnews, η νέα εβδομαδιαία εκπομπή «4 εποχές Ελλάδα» με τη Σοφία Κωνσταντινίδου.



Η εκπομπή αναδεικνύει, με μια σύγχρονη ματιά, τον ελληνικό τουρισμό, παρουσιάζοντας ρεπορτάζ απ’ όλη την Ελλάδα.



Μέσα από τον φακό της εκπομπής και με «συνοδοιπόρους» στο στούντιο καλλιτέχνες και ανθρώπους του τουρισμού, αναδεικνύονται γνωστοί και άγνωστοι προορισμοί με έμφαση στην παράδοση, στην πολιτιστική κληρονομία, στη γαστρονομία, στη βιωσιμότητα και στην περιφερειακή ανάπτυξη.



Με τη βοήθεια του δικτύου ανταποκριτών της ΕΡΤ, η εκπομπή φέρνει σε πρώτο πλάνο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για το παρόν και το μέλλον του τουρισμού στην Ελλάδα.



Ο τίτλος «4 εποχές Ελλάδα» συμπυκνώνει τη βασική της φιλοσοφία: η Ελλάδα δεν είναι ένας εποχικός προορισμός, καθώς υποδέχεται επισκέπτες 365 ημέρες τον χρόνο.



«4 Εποχές Ελλάδα». Πρεμιέρα την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 και κάθε Κυριακή στις 14:00, στο ΕΡΤnews.







Πηγή: tvnea.com



