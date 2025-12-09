2025-12-09 11:45:23
Φωτογραφία για Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές



Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό βρέθηκε την Πέμπτη η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», καταγράφοντας εντυπωσιακό ποσοστό 21,8% και αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 13,9%, συνεχίζοντας τη σταθερή παρουσία του στις προτιμήσεις του κοινού. Το «Ώρα Ελλάδος» στο Open σημείωσε 9%, ενώ η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκλεισε με 7,7%.

Λίγο χαμηλότερα κινήθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ANT1, που κατέγραψε 6,8%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 με 1,1%.

Οι πρωινές ενημερωτικές ζώνες συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους μάχη για την κατάκτηση της κορυφής, με το MEGA να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα στη συγκεκριμένη μέτρηση.



Πηγή: tvnea.com
