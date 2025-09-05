2025-09-05 08:19:10
Η ASRock παρουσίασε τη νέα μητρική X870 LiveMixer WiFi, μια πρόταση που ξεχωρίζει όχι μόνο για τη χαμηλή τιμή της (229,99 δολάρια ΗΠΑ) αλλά κυρίως για τον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό θυρών USB: 25 συνολικά. Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα ανταγωνιστικά μοντέλα X870 από ASUS ή MSI προσφέρουν 12–15 θύρες, η ASRock διπλασιάζει ουσιαστικά τις επιλογές συνδεσιμότητας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χρηστών με πολύπλοκα setup.

 

 

Η LiveMixer απευθύνεται κυρίως σε streamers, δημιουργούς περιεχομένου και επαγγελματίες που χρειάζονται ταυτόχρονα πολλές συσκευές: κάμερες, capture cards, MIDI controllers, μικρόφωνα USB, εξωτερικούς δίσκους και κονσόλες ελέγχου

. Σε τέτοια σενάρια, οι 25 θύρες δεν είναι υπερβολή αλλά πρακτική ανάγκη. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο Reddit, «Δεν γνωρίζω κάποιον άλλον τρόπο. Θα χρειαστείς USB modules που μπαίνουν σε θέσεις 5,25 ιντσών στο μπροστινό μέρος του κουτιού (εκεί που έμπαιναν κάποτε τα DVD) ή brackets επέκτασης.»  Σχόλιο

 

 

Το πίσω πάνελ της μητρικής φιλοξενεί 16 θύρες (ανάμεσά τους δύο USB4 40 Gb/s με Power Delivery), ενώ οι υπόλοιπες 9 προέρχονται από εσωτερικά headers, έτοιμα για σύνδεση με μπροστινά modules. Παρότι εντυπωσιακός ο αριθμός, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πραγματική ταχύτητα εξαρτάται από τον τρόπο που μοιράζονται τα lanes του chipset. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι όλες οι θύρες ισοδύναμες· οι πιο γρήγορες (USB4, USB 3.2 Gen2x2) είναι κατάλληλες για NVMe enclosures και εξωτερικές κάρτες γραφικών, ενώ οι USB 2.0 αρκούν για πληκτρολόγια και mouse.

 

 

Η μητρική υποστηρίζει επεξεργαστές Ryzen 9000, 8000G και 7000 για socket AM5, έως 256 GB μνήμης DDR5-8000, και διαθέτει δύο υποδοχές M.2 PCIe 5.0 ×4. Η δικτύωση καλύπτεται από Wi-Fi 7 και 5 Gigabit Ethernet, ενώ για ήχο υπάρχει codec Realtek ALC4082 με υποστήριξη 7.1.

 

 

Η ύπαρξη USB4 προσφέρει και μια μελλοντική επένδυση: δίνει δυνατότητα σύνδεσης σε εξωτερικές GPUs, εξαιρετικά γρήγορους δίσκους και οθόνες έως 8K. Με αυτόν τον τρόπο, η LiveMixer δεν είναι απλώς μια μητρική με πολλές θύρες, αλλά μια πλατφόρμα σχεδιασμένη να αντέξει στις επόμενες γενιές συσκευών υψηλών απαιτήσεων.

 

Με τιμή κάτω από 230 δολάρια, η ASRock X870 LiveMixer WiFi συνδυάζει value for money με μια φιλοσοφία «συνδέω τα πάντα». Είναι ένα εργαλείο προσανατολισμένο σε χρήστες που θέλουν να στήσουν δημιουργικά ή επαγγελματικά setup χωρίς περιορισμούς στη συνδεσιμότητα, προσφέροντας περισσότερες USB θύρες από οποιαδήποτε mainstream μητρική στην αγορά σήμερα.



