Η  τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλι18-54 Κοινωνία Ώρα MEGAMega21,5% Happy DayAlpha18,8% Ώρα ΕλλάδοςOpen9,8% ΣήμεραΣΚΑΪ7,1% Καλημέρα ΕλλάδαANT17% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ12,9%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλι18-54 Super ΚατερίναAlpha20,1% BuongiornoMega11,4% Breakfast @ StarStar11,1% Το ΠρωινόANT19,6% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ8% ΠαντούOpen6,9% Το Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ13,4%


Μεσημεριανή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλι18-54 ΑποκαλύψειςANT113,5% Αλήθειες με τη ΖήναStar8,2% Live YouΣΚΑΪ7,1% Pop ΜαγειρικήΕΡΤ15,2% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3,5% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ2%

Απογευματινή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλι18-54 DealAlpha15,5% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha15,5% Live NewsMega14,7% The ChaseMega13,4% Τροχός της ΤύχηςStar12,4% Cash or TrashStar7% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ6,8% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ4,9% Στούντιο 4ΕΡΤ14,6% Καθαρές ΚουβέντεςOpen4,3% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ2,9% 5x5 (Ε)ANT12,4% ElectraΕΡΤ11,4%

Prime Time

ΕκπομπήΚανάλι18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT118,6% Μια Νύχτα ΜόνοMega13,8% Να Μ' ΑγαπάςAlpha13,1% Άγιος Έρωτας Alpha12,6% Η Γη της Ελιάς – 5ος ΚύκλοςMega11,2% Porto LeoneAlpha10,4% Grand HotelANT110,1% ΦάρμαStar9,5% The WallΣΚΑΪ7% Γιατί ρε Πατέρα;ΑΝΤ16,9% Real ViewOpen4,1% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ13,4% Το ΠαιδίΕΡΤ12,6% Καλά θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ12,2% Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα (Ε)Open1,3%

Late Night

ΕκπομπήΚανάλι18-54 The 2Night ShowANT113,8% Money DropAlpha6,5% Status QuoOPEN5,7%

Πηγή: tvnea.com
