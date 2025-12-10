2025-12-10 12:56:36
Η Χριστίνα Λαμπίρη, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA, σχολίασε τα τρέχοντα τηλεοπτικά δρώμενα και αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί πρόταση για επιστροφή στην τηλεόραση.

«Λίγο ζόρικη η φετινή τηλεοπτική χρονιά. Πιστεύω ότι για όλους τους συναδέλφους πρέπει να είναι από τις δυσκολότερες χρονιές η συγκεκριμένη. Είχε ανατροπές, είχε πολλές ανατροπές στο ξεκίνημά της. Παλιά δινόταν περισσότερος χρόνος. Εκτιμώ ότι είναι λίγο άδικο να συγκρίνουμε τη δική μας την εποχή με την τωρινή εποχή. Η δική μας η εποχή ήτανε πολύ συγκεκριμένες οι εκπομπές, είχαν συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είχαμε όλο αυτό το infotainment», ανέφερε αρχικά.

«Σήμερα είναι λίγο unfair στα παιδιά, γιατί λίγο ως πολύ οι εκπομπές μοιάζουνε», σχολίασε η Χριστίνα Λαμπίρη και συνέχισε: «Επειδή εγώ το ’χω κάνει σε αντίθεση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, νομίζω ο Γρηγόρης δεν έχει προλάβει στην καριέρα του να το κάνει αυτό, έχει διασωθεί από αυτή τη λαίλαπα. Εγώ δυστυχώς ήμουνα θύμα της, το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να κάνω αυτό το πέρασμα από το βαρύ κοινωνικό θέμα στο “τρεις λαλούν και δυο χορεύουνε“».


Για τους «βαλτούς» στις εκπομπής (με αφορμή τα όσα είπε η Μαγγίρα), η Χριστίνα Λαμπίρη ανέφερε: «Μου έχε συμβεί πολλές φορές να έχω στην εκπομπή έναν άνθρωπο που ήταν επιλογή του καναλιού, όλοι κάπως πρέπει να ξεκινήσουν».

Επίσης, στο τέλος της συνέντευξής της, δεν δίστασε να αποκαλύψει μια πρόταση που δέχτηκε: «Χτυπάει μια ημέρα το τηλέφωνό μου και δεν το σήκωσα. Μου ήρθε μήνυμα από εταιρία ότι με θέλουν για ένα πρότζεκτ. Μου λένε το πρότζεκτ θα σπάσει ταμεία. Μου το δείχνουν και λέω “μα συγγνώμη πώς θα κάνω παρουσίαση ντυμένη ποπ κορν, πουλάκι, μου λένε “δεν σας θέλουμε για παρουσίαση αλλά για να έχετε συμμετοχή, να είστε το ποπ κορν“».

Πηγή: tvnea.com
