2025-12-10 12:56:36
Φωτογραφία για MCP Warrior: Έρχεται στον ΑΝΤ1+ με τον Γιώργος Αγγελόπουλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Ο ANT1+, ο απόλυτος προορισμός στα μαχητικά σπορ, συνεχίζει να εμπλουτίζει το περιεχόμενο του, και φέρνει αποκλειστικά για τους συνδρομητές ένα ακόμα δυναμικό πρόγραμμα.

Το MCP Warrior, ένα μαχητικό show που ακολουθεί MMA αθλητές από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι ζουν, προπονούνται και ανταγωνίζονται για το μεγάλο έπαθλο. 

Παρουσιάζει, ο γνωστός σε όλους μας Γιώργος Αγγελόπουλος!

Πηγή: tvnea.com
MCP Warrior: Έρχεται στον ΑΝΤ1+ με τον Γιώργος Αγγελόπουλο - Πότε κάνει πρεμιέρα; - Φωτογραφία 2
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΦΣΑ: Aναλυτικές οδηγίες ψηφοφορίας μέσω SMS και e-mail (video)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΦΣΑ: Aναλυτικές οδηγίες ψηφοφορίας μέσω SMS και e-mail (video)
«Χριστίνα Λαμπίρη: Αποκαλύψεις για την τηλεόραση και πρόταση που δέχτηκε»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Χριστίνα Λαμπίρη: Αποκαλύψεις για την τηλεόραση και πρόταση που δέχτηκε»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η 3D εκτύπωση φαρμάκων “έρχεται” από την Κατερίνη: το έργο 3D‑SustainDrugs του ΔΙΠΑΕ
Η 3D εκτύπωση φαρμάκων “έρχεται” από την Κατερίνη: το έργο 3D‑SustainDrugs του ΔΙΠΑΕ
Γιώργος Λιάγκας σε Νίκο Γεωργιάδη: «Βγήκες σε όλες τις εκπομπές και με στόλισες!»
Γιώργος Λιάγκας σε Νίκο Γεωργιάδη: «Βγήκες σε όλες τις εκπομπές και με στόλισες!»
Γιώργος Λιάγκας: «Θα έλεγε ο Κοντομηνάς “δώστε εκπομπή στη Σπυροπούλου” και η Κουτσελίνη θα έλεγε “πρόεδρε δεν κάνει”;»
Γιώργος Λιάγκας: «Θα έλεγε ο Κοντομηνάς “δώστε εκπομπή στη Σπυροπούλου” και η Κουτσελίνη θα έλεγε “πρόεδρε δεν κάνει”;»
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Ουγγαρέζος: «Συνεργάτη της Μπέττυς μού την είχαν φορέσει στον ΑΝΤ1»
Ουγγαρέζος: «Συνεργάτη της Μπέττυς μού την είχαν φορέσει στον ΑΝΤ1»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Όμιλος Φαρμασέρβ: Αλλαγή Διανομής & Τιμολόγησης Προϊόντων από 1/1/2026
Όμιλος Φαρμασέρβ: Αλλαγή Διανομής & Τιμολόγησης Προϊόντων από 1/1/2026
Η 3D εκτύπωση φαρμάκων “έρχεται” από την Κατερίνη: το έργο 3D‑SustainDrugs του ΔΙΠΑΕ
Η 3D εκτύπωση φαρμάκων “έρχεται” από την Κατερίνη: το έργο 3D‑SustainDrugs του ΔΙΠΑΕ
Προβληματισμός για την επαρκή διαθεσιμότητα των αντιγριπικών εμβολίων υψηλής δόσης
Προβληματισμός για την επαρκή διαθεσιμότητα των αντιγριπικών εμβολίων υψηλής δόσης
«Δυνατές επιδόσεις στην prime time – Απόλυτος πρωταγωνιστής το Ράδιο Αρβύλα»
«Δυνατές επιδόσεις στην prime time – Απόλυτος πρωταγωνιστής το Ράδιο Αρβύλα»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/12/2025)