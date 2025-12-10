Ο ANT1+, ο απόλυτος προορισμός στα μαχητικά σπορ, συνεχίζει να εμπλουτίζει το περιεχόμενο του, και φέρνει αποκλειστικά για τους συνδρομητές ένα ακόμα δυναμικό πρόγραμμα.Το MCP Warrior, ένα μαχητικό show που ακολουθεί MMA αθλητές από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι ζουν, προπονούνται και ανταγωνίζονται για το μεγάλο έπαθλο.Παρουσιάζει, ο γνωστός σε όλους μας Γιώργος Αγγελόπουλος!Πηγή: tvnea.com