Το 90% έχει ήδη χορηγηθεί.



Μέρα με την ημέρα ανεβαίνουν οι ρυθμοί των εμβολιασμών κατά της γρίπης, τονίζουν παράγοντες της αγοράς, με χιλιάδες πολίτες να προσέρχονται ήδη στα φαρμακεία πριν την κορύφωση της εποχικής γρίπης.



Σύμφωνα με τους ίδιους, η γρίπη δεν είναι μια απλή «κοινή ασθένεια»: μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, επιδείνωση χρόνιων παθήσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και θάνατο, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και σε άτομα με χρόνια νοσήματα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Αρα, συμπληρώνουν, η έγκαιρη θωράκιση μέσω του εμβολιασμού παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και περιορίζοντας τη διασπορά του ιού στον γενικό πληθυσμό.



Ιδιαίτερη σημασία φέρουν τα εμβόλια υψηλής δόσης, τα οποία απευθύνονται σε ηλικιωμένα άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες που χρειάζονται ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση. Η έγκαιρη χορήγηση αυτών των σκευασμάτων είναι κρίσιμη για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών σε άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη από αυξημένη προστασία.



