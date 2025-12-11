2025-12-11 16:17:11
Φωτογραφία για Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» : Η ανακοίνωση του MEGA για την ημερομηνία προβολής του



Η αντίστροφη μέτρηση για το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησε! Η λαμπερή βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, σε ένα εντυπωσιακό πλατό, γεμάτο μουσική, χιούμορ και αμέτρητες εκπλήξεις.



Οι τηλεθεατές, άνθρωποι όλων των ηλικιών που λάτρεψαν και κράτησαν ζωντανή τη θρυλική σειρά όλα αυτά τα χρόνια, έδωσαν το σύνθημα. Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε», η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για να συναντηθεί ξανά 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα, σε ένα χορταστικό, λαμπερό σόου.  



Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, η πεντάδα, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.



Το τηλεοπτικό κοινό έχει τον πρώτο λόγο σε όλη τη βραδιά, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο λατρεμένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που φέρνουν χαμόγελα όλα αυτά τα χρόνια. Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα χαρίσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.



Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, η βραδιά μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πάρτι! Θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα.



Η νοσταλγία συναντά το χιούμορ στις ολοκαίνουριες σκηνές που έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, βασιζόμενος στα αιτήματα του τηλεοπτικού κοινού! Οι πέντε ήρωες επιστρέφουν για να μας αποκαλύψουν νέες περιπέτειες και να μας δείξουν πώς αντιμετώπισαν (ή και όχι!) τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.



Εσύ θα λείπεις από αυτό το ανεπανάληπτο Reunion; Ένα χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό δώρο έρχεται την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA!



Υποστηρικτής του επετειακού reunion, η ΔΕΗ.  



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/12/2025)
Ο δήμαρχος του Ελσίνκι Daniel Sazonov απαιτεί την κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας προς το Ταλίν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο δήμαρχος του Ελσίνκι Daniel Sazonov απαιτεί την κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας προς το Ταλίν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
Η Ιωάννα Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις καλός, ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου»
Η Ιωάννα Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις καλός, ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου»
«Κυρίαρχη η Κοινωνία Ώρα MEGA στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του δυναμικού κοινού»
«Κυρίαρχη η Κοινωνία Ώρα MEGA στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του δυναμικού κοινού»
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές
Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σε αυτό το κανάλι θα προβληθεί η τελευταία μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση
Σε αυτό το κανάλι θα προβληθεί η τελευταία μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση
Σημαντικές διευκρινίσεις για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και τη δράση Παχυσαρκίας
Σημαντικές διευκρινίσεις για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και τη δράση Παχυσαρκίας
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών
Πέμπτη, 11/12/2025: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 11/12/2025: Εργασίες ημέρας
Ηλεκτρονικές πλέον οι διαδικασίες αίτησης για τη συμμετοχή των φαρμακείων στο Εθν. Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ
Ηλεκτρονικές πλέον οι διαδικασίες αίτησης για τη συμμετοχή των φαρμακείων στο Εθν. Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ