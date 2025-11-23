ximeronews

Γράφει η Μπογόρδου ΑγγελικήΤα κανάλια της Βενέτικης Βόνιτσας.Μετά τα δυστυχή γεγονότα της 7ης και της 21ης Νοεμβρίου, με το πλημμύρισμα της Βόνιτσας, επανερχόμαστε σε όσα μεταξύ των άλλων καταγράψαμε αναλυτικά στο βιβλίο της ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ (Μπογόρδου Αγγελική) με τίτλο «Ρεί». Διαβάστε Περισσότερα...