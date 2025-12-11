Ο δήμαρχος του Ελσίνκι Daniel Sazonov απαιτεί την κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας προς το Ταλίν
2025-12-11 16:28:56
Σημειώνει ότι η Φινλανδία έχει μείνει στο περιθώριο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου τα τελευταία χρόνια και πιστεύει ότι η σήραγγα είναι απαραίτητη κυρίως για τη σύνδεση μέσω του Ταλίν με τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, για παράδειγμα, με τη γραμμή Rail Baltica που οδηγεί στη Βαρσοβία. inbox.lvΟ Sazonov προτείνει την κατασκευή υποθαλάσσιων σιδηροδρομικών σηράγγων έως το sidirodromikanea
