Φωτογραφία για όταν με ρώτησαν τι άγνωστο θα είχα να πω για τα βότανα, θα έλεγα για το βερμπάσκο, το βελλούδινο βότανο πως…
…κάποτε, τα παλιά εκείνα χρόνια, χρησιμοποιούσαν τα φύλλα του για πάτους στα παπούτσια τους!

Το βελούδινο βότανο - και λέγετε πως τα παλιά εκείνα χρόνια, γιατί σήμερα έχουμε ξεχάσει τα πάντα, ακόμα και την καταγωγή μας, έπαιρναν τα βελούδινα φύλλα του και τα έκαναν πάτους για τα παπούτσια τους!

– γιατί? 

μα γιατί τους ξεκούραζαν και τους ηρεμούσαν στις καθημερινές του δουλειές!

– και τι σημαίνει αυτό? 

σημαίνει πως οι φυσικοί αυτοί πάτοι ήταν φυσικά μικροσκοπικά αποτοξινωτικά και ηρεμιστικά. 

Αυτά τα μαλακά και χνουδωτά φύλλα του φλόμου δρουν σαν σφουγγάρια, τραβώντας τις τοξίνες και όποια άλλα απόβλητα  “σταθμεύουν” στα πέλματα και ανάμεσα στα δάχτυλά μας και μας αφήνουν ανανεωμένους, αναζωογονημένους και ανάλαφρους. 

Έτσι, την επόμενη φορά που σε κάποια βόλτα μας νιώσουμε τα πόδια μας βαριά ή να φλεγμένονται και κάπου εκεί κοντά μας υπάρχει το βελούδινο βότανο κόβουμε δύο από τα φύλλα του και απλά βάζουμε αυτούς τους αντιφλεγμονώδεις πάτους στα παπούτσια μας και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε ξεκούραστοι!

Προσοχή βέβαια χρειάζεται από τα άτομα εκείνα τα οποία είναι αλλεργικά στο συγκεκριμένο βότανο!

στο άρθρο μου: Τα ισχυρότατα – Για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού μας σε περιόδους λοιμώξεων του αναπνευστικού  θα δείτε πως κάνω έγχυμα με τα φύλλα του φλόμου!

Κείμενο και επιμέλεια κειμένουthalia-botanologia.gr
