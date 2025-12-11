2025-12-11 11:12:28
Φωτογραφία για «Ανατροπή στα πρωινά – Το Buongiorno στην κορυφή της ψυχαγωγικής ζώνης»



Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς το Buongiorno του MEGA πέρασε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, συγκεντρώνοντας 17,3% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση υποχώρησε η Super Κατερίνα στον Alpha, η οποία κατέγραψε 14,2%, παραμένοντας ωστόσο ισχυρή στη ζώνη. Τρίτο ακολούθησε Το Πρωινό του ANT1 με 9,5%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία του.

Λίγο χαμηλότερα κινήθηκαν οι Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ με 8,6%, ενώ το Breakfast@Star σημείωσε 6,6%.

Στην ΕΡΤ1, το Πρωίαν Σε Είδον συγκέντρωσε 3,6%, ενώ στο Open το 10 Παντού έκλεισε την κατάταξη με 3,4%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζει να αλλάζει ισορροπίες, με το κοινό να μοιράζεται ανάμεσα σε ενημερωτικές και ψυχαγωγικές επιλογές, αλλά το σημερινό τοπίο ανήκει ξεκάθαρα στο Buongiorno.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στην τελική ευθεία του πρώτου κύκλου του «The Floor»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην τελική ευθεία του πρώτου κύκλου του «The Floor»
Συνάντηση Δ.Σ Α.Ε Αλυζίας με τον Αντιδήμαρχο Στέλιο Σιδερά για την πρόοδο των εργασιών στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Κανδήλας.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνάντηση Δ.Σ Α.Ε Αλυζίας με τον Αντιδήμαρχο Στέλιο Σιδερά για την πρόοδο των εργασιών στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Κανδήλας.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην κορυφή της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα με δυναμική πρωτιά - Ανεβαίνει το Breakfast@Star
Στην κορυφή της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα με δυναμική πρωτιά - Ανεβαίνει το Breakfast@Star
Οι “Αποκαλύψεις” στην κορυφή – Δεν έπεισε ο Πανόπουλος στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα”
Οι “Αποκαλύψεις” στην κορυφή – Δεν έπεισε ο Πανόπουλος στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα”
Ισχυρή μάχη στην απογευματινή ζώνη – Deal και Οικογενειακές Ιστορίες στην κορυφή»
Ισχυρή μάχη στην απογευματινή ζώνη – Deal και Οικογενειακές Ιστορίες στην κορυφή»
Μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή
Μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή
Prime Time και Late Night: Στην κορυφή τα «Φαντάσματα» και το «The Voice of Greece» - Απίστευτο μονοψήφιο για τον Δικαστή στον ΑΝΤ1
Prime Time και Late Night: Στην κορυφή τα «Φαντάσματα» και το «The Voice of Greece» - Απίστευτο μονοψήφιο για τον Δικαστή στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέλος εποχής για την Άννα Βίσση...
Τέλος εποχής για την Άννα Βίσση...
Από το Χωράφι στο Ράφι» στην ΕΡΤ3 αυτή την Κυριακή...
Από το Χωράφι στο Ράφι» στην ΕΡΤ3 αυτή την Κυριακή...
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
Αυξημένος προβληματισμός στον ΑΝΤ1 για την πορεία του «Πρωινού Σαββατοκύριακου»
Αυξημένος προβληματισμός στον ΑΝΤ1 για την πορεία του «Πρωινού Σαββατοκύριακου»
Νέα προσπάθεια για το τουριστικό τρένο μεταξύ Δράμας – Παρανεστίου – Ξάνθης
Νέα προσπάθεια για το τουριστικό τρένο μεταξύ Δράμας – Παρανεστίου – Ξάνθης