





Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς το Buongiorno του MEGA πέρασε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, συγκεντρώνοντας 17,3% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση υποχώρησε η Super Κατερίνα στον Alpha, η οποία κατέγραψε 14,2%, παραμένοντας ωστόσο ισχυρή στη ζώνη. Τρίτο ακολούθησε Το Πρωινό του ANT1 με 9,5%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία του.

Λίγο χαμηλότερα κινήθηκαν οι Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ με 8,6%, ενώ το Breakfast@Star σημείωσε 6,6%.

Στην ΕΡΤ1, το Πρωίαν Σε Είδον συγκέντρωσε 3,6%, ενώ στο Open το 10 Παντού έκλεισε την κατάταξη με 3,4%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζει να αλλάζει ισορροπίες, με το κοινό να μοιράζεται ανάμεσα σε ενημερωτικές και ψυχαγωγικές επιλογές, αλλά το σημερινό τοπίο ανήκει ξεκάθαρα στο Buongiorno.

Πηγή: tvnea.com