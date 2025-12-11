2025-12-11 10:08:36
Φωτογραφία για Αυξημένος προβληματισμός στον ΑΝΤ1 για την πορεία του «Πρωινού Σαββατοκύριακου»



Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον ΑΝΤ1 σχετικά με την πορεία της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Παρά την πρόσφατη αλλαγή στην αρχισυνταξία —με την Ευφημία Δήμου να παίρνει τη θέση της Γωγώς Σαμπάνη— το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με την Ελένη Τσολάκη όχι μόνο δεν κατάφερε να ανακάμψει στους πίνακες τηλεθέασης, αλλά σημειώνει ακόμη πιο πτωτική πορεία.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου η εκπομπή κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 6,1% στο σύνολο και μόλις 4,8% στο δυναμικό κοινό 18–54.

Παρόλα αυτά, δεν τίθεται κανένα θέμα πρόωρης ολοκλήρωσης του «Πρωινού Σαββατοκύριακο». Το κανάλι, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να στηρίξει την εκπομπή, ενώ προς το παρόν διαψεύδονται και τα δημοσιεύματα που θέλουν το πρόγραμμα να αλλάζει ώρα μετάδοσης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέα προσπάθεια για το τουριστικό τρένο μεταξύ Δράμας – Παρανεστίου – Ξάνθης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα προσπάθεια για το τουριστικό τρένο μεταξύ Δράμας – Παρανεστίου – Ξάνθης
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Είμαστε Ένα: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο που διοργανώνει;
Είμαστε Ένα: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο που διοργανώνει;
MCP Warrior: Έρχεται στον ΑΝΤ1+ με τον Γιώργος Αγγελόπουλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
MCP Warrior: Έρχεται στον ΑΝΤ1+ με τον Γιώργος Αγγελόπουλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Προβληματισμός για την επαρκή διαθεσιμότητα των αντιγριπικών εμβολίων υψηλής δόσης
Προβληματισμός για την επαρκή διαθεσιμότητα των αντιγριπικών εμβολίων υψηλής δόσης
Ουγγαρέζος: «Συνεργάτη της Μπέττυς μού την είχαν φορέσει στον ΑΝΤ1»
Ουγγαρέζος: «Συνεργάτη της Μπέττυς μού την είχαν φορέσει στον ΑΝΤ1»
Prime Time και Late Night: Στην κορυφή τα «Φαντάσματα» και το «The Voice of Greece» - Απίστευτο μονοψήφιο για τον Δικαστή στον ΑΝΤ1
Prime Time και Late Night: Στην κορυφή τα «Φαντάσματα» και το «The Voice of Greece» - Απίστευτο μονοψήφιο για τον Δικαστή στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι 5 λόγοι που προκαλούν τις διαφορές συντάξεων ανάλογα με το Ταμείο
Οι 5 λόγοι που προκαλούν τις διαφορές συντάξεων ανάλογα με το Ταμείο
Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν στην έκτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League
Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν στην έκτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League
Eurovision 2026 : Αποχωρήσεων συνέχεια...
Eurovision 2026 : Αποχωρήσεων συνέχεια...
ΑΠΘ: ΣΟΥΠΕΡ ΦΩΤΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΝ ΚΑΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΙΣΧΥΟΣ 262 TOPS
ΑΠΘ: ΣΟΥΠΕΡ ΦΩΤΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΝ ΚΑΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΙΣΧΥΟΣ 262 TOPS
Σε ράγες σιδηροδρομικά έργα άνω των 65 εκατ. για πρώτη φορά από Υπερταμείο
Σε ράγες σιδηροδρομικά έργα άνω των 65 εκατ. για πρώτη φορά από Υπερταμείο