





Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον ΑΝΤ1 σχετικά με την πορεία της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Παρά την πρόσφατη αλλαγή στην αρχισυνταξία —με την Ευφημία Δήμου να παίρνει τη θέση της Γωγώς Σαμπάνη— το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με την Ελένη Τσολάκη όχι μόνο δεν κατάφερε να ανακάμψει στους πίνακες τηλεθέασης, αλλά σημειώνει ακόμη πιο πτωτική πορεία.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου η εκπομπή κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 6,1% στο σύνολο και μόλις 4,8% στο δυναμικό κοινό 18–54.

Παρόλα αυτά, δεν τίθεται κανένα θέμα πρόωρης ολοκλήρωσης του «Πρωινού Σαββατοκύριακο». Το κανάλι, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να στηρίξει την εκπομπή, ενώ προς το παρόν διαψεύδονται και τα δημοσιεύματα που θέλουν το πρόγραμμα να αλλάζει ώρα μετάδοσης.

Πηγή: tvnea.com