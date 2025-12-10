2025-12-10 16:57:07
Εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια, ο ΑΝΤ1 αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινωνία. Ένα Μέσο που ενημερώνει, ψυχαγωγεί, εμπνέει, αλλά και ένα κανάλι με καρδιά, που βάζει την ανθρώπινη προσφορά στο κέντρο της αποστολής του.



Με έμπνευση από το όραμα του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, που πιστεύει ακράδαντα πως τα παιδιά είναι η πιο πολύτιμη υπόσχεση για το αύριο, αφιερώνουμε μια ολόκληρη ημέρα σε εκείνα τα παιδιά που χρειάζονται στήριξη και φροντίδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.



Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 διοργανώνει ένα Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης, μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και δύναμης. Μια μέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο να ενισχύσουμε το έργο των κοινωνικών φορέων: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish, που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.



Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 ενώνουν τις φωνές και τις καρδιές τους σε μια κοινή προσπάθεια να καλύψουμε ουσιαστικές ανάγκες παιδιών σε στέγαση, σίτιση, διαβίωση και φροντίδα, αλλά, πάνω απ’ όλα, να τους χαρίσουμε λίγη από τη μαγεία και τη χαρά των Χριστουγέννων.



Ο ΑΝΤ1, βαθιά δεμένος με την ελληνική κοινωνία, συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει όσους χρειάζονται βοήθεια. Και φέτος, απευθύνει σε όλους ένα μεγάλο κάλεσμα ενότητας. Γιατί όταν στεκόμαστε μαζί, όταν ανοίγουμε την αγκαλιά μας, κάθε παιδί μπορεί να νιώθει ασφαλές, να ονειρεύεται και να διεκδικεί το αύριο που του αξίζει.



«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ» – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΤ1 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ



